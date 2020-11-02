104 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 104 новых случая коронавирусной инфекции, 18 человек выздоровели. Такие данные 2 ноября приводит региональный оперштаб.

22 человека заболели в Череповце, 34 в Вологде, десять в Шекснинском районе, девять в Сокольском, по семь в Череповецком и Великоустюгском, пять в Тотемском, три в Кирилловском, по два Никольском и Вологодском районах, по одному в Тарногском, Усть-Кубинском, Кичменгско-Городецком районе.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 224 пациентам. Большая часть из них — 5 349 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 73 случаях.

С учетом выздоровевших и умерших, в настоящее время коронавирусом в регионе болеют 1 802 человека.