105 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 105 новых случаев коронавирусной инфекции, 20 человек выздоровели, три умерли. Такие данные 1 ноября приводит региональный оперштаб.

24 человека заболел в Череповце, 35 в Вологде, девять в Великоустюгском районе, восемь в Сокольском, шесть в Череповецком, пять в Тотемском, пять в Шекснинском, четыре в Кирилловском,четыре в Вожегодском, по два в Сямженском и Харовском, один в Верховажском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 120 пациентам. Большая часть из них — 5 331 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 73 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за ухудшения эпидобстановки в Вологодской области запретили ночную работу кафе, клубов и ресторанов. Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим.