В Вологодской области введен запрет на работу клубов и ресторанов ночью

В Вологодской области запретили ночную работу кафе, клубов и ресторанов. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.

«На основании постановления главного санитарного врача России, с учетом пожеланий и просьб бизнеса принято решение о запрете с 29 октября 2020 года на работу с 00:00 до 08:00 часов работы кафе, кофеен, клубов и ресторанов, — подчеркнул председатель правительства Вологодской области, первый замгубернатора Антон Кольцов. — При этом запрет не распространяется на случаи обслуживания на вынос без посещения гражданами этих помещений; на работу придорожных кафе и кафе, расположенных в зданиях вокзалов; на столовые, расположенные на территории предприятий, работающих в круглосуточном режиме, и обеспечивающих питанием работников данных организаций и предприятий».

Пожилым людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности не покидать места проживания и перейти на режим самоизоляции. Работающие граждане в возрасте 65+ могут продлить, либо получить больничный, сообщает сайт правительства Вологодской области.

Властям в муниципалитетах поручили усилить контроль за соблюдением обязательного масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекционных мероприятий в местах массового пребывания людей.

Кольцов подчеркнул, что сейчас система здравоохранения Вологодской области испытывает колоссальную нагрузку. Идет развитие эпидемического процесса, продолжается распространение коронавирусной инфекции, идет рост ОРВИ и внебольничных пневмоний.

Как ранее сообщал NewsVo, в регионе с начала пандемии коронавирусом заболело 6722 человека, выздоровело 4920. Цифры заболеваемости ОРВИ «догоняют» показатели за аналогичный период прошлого года. Почти в 3,5 раза увеличилось по сравнению с 2019 годом число внебольничных пневмоний.

Коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернут на 960 коек: 460 из них в Вологде, включая открытие второго моногоспиталя, и 500 – в Череповце. Увеличивается число активных случаев заболеваний и госпитализаций.