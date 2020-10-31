99 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

31.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области выявили 99 новых случаев коронавирусной инфекции, 171 человек выздоровел, четыре умерли. Такие данные 31 октября приводит региональный оперштаб.

21 человек заболел в Череповце, 34 в Вологде, 12 в Великоустюгском районе, 11 в Череповецком, семь в Сокольском, три в Харовском, три в Кирилловском, по два в Вожегодском и Тотемском, по одному в Тарногском, Усть-Кубинском, Верховажском, Бабушкинском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 7 015 пациентам. Большая часть из них — 5 311 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 70 случаях.

Ранее Newsvo сообщал, что 30 октября оперштаб сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области.

Тэги: коронавирус

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