Оперштаб сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов с COVID-19 в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявили 98 новых случаев коронавирусной инфекции, 110 человек выздоровели, пять умерли. Такие данные 30 октября приводит региональный оперштаб.

13 человек заболели в Череповце, 31 в Вологде, 11 в Великоустюгском районе, десять в Череповецком, девять в Сокольском, восемь в Тотемском, восемь в Белозерском, три в Никольском, два в Тарногском, по одному в Кирилловском, Харовском, Вожегодском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в Вологодской области поставили 6 916 пациентам. Большая часть из них — 5 140 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 66 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за ухудшения эпидобстановки в Вологодской области запретили ночную работу кафе, клубов и ресторанов.