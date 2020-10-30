Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до октября 2021 года

Арбитражный суд Вологодской области вновь продлил сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде, которое выполняет ООО «Магистраль». На этот раз — до 1 октября 2021 года.

Фирма обратилась в суд с иском к муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства», с которым был заключен контракт на эти работы, чтобы внести в него изменения. Оказалось, «Магистрали» помешала совокупность разных факторов.

— В период с декабря 2019 года по апрель 2020 года ведение работ, связанных с бетонированием на открытом воздухе в Северо-Западном регионе не допускается. В период с 20 апреля по 10 июня установлен запрет на выполнение работ для охраны весенне-нерестующих рыб. Как указано выше, в период с мая по июль 2020 года уровень воды в реке Вологда превышал допустимый для производства работ. В виду сложившихся неблагоприятных погодных условий Общество не смогло завершить работы по муниципальному контракту в установленный им срок — до 01.09.2020 — в части мощения камнем набережной (выполнено 92,6%), остальные работы по контракту выполнены на 100%, — так изложена позиция «Магистрали» в решении суда.

Суд посчитал, что "Магистралью" "подтверждено наличие объективных обстоятельств, не позволяющих Обществу завершить работы в установленный контрактом срок" в итоге изменения в контракт были внесены.

Как ранее сообщал NewsVo, в январе 2020 года «Магистраль» через суд продлила сроки работ по берегоукреплению набережной до сентября 2020 года. 17 августа в Арбитражный суд Вологодской области фирмой вновь подан иск к муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства» «о внесении изменений в муниципальный контракт от 14.08.2017 № 62». Рассмотрение иска назначено на 15 октября.

Изначально, согласно контракту, сроки выполнения работ в зависимости от участка набережной укладывались в период от 25 ноября 2017 года до 25 ноября 2019 года. Позже, в мае 2019 года, решением Арбитражного суда Вологодской области они были продлены по всем этапам до 25 ноября 2019 года.

- 21.08.2019 в адрес Общества поступило письмо исх. № 13-0-4/9753 от Департамента о приостановке работ по берегоукреплению набережной в связи с поднятием уровня воды в реке Вологде до верхней отметки нижнего упора берегоукрепления, - говорится в решении суда.

В сентябре 2019 года «Магистраль» получила разрешение «Службы городского хозяйства» на продолжение работ на участке от моста 800-летия до улицы Гоголя с 21 сентября. В суде представитель «Магистрали» заявил, что в октябре им пришлось снова приостановить работы из-за осадков и повышения в реке уровня воды:

- В первой декаде октября 2019 года осадки в виде дождя и мокрого снега наблюдались практически ежедневно, за декаду выпало 57 мм осадков, что составило 237 % от нормы за декаду, - такие обоснования были приведены в суде.

Руководитель "Магистрали" попросил внести изменения в муниципальный контракт: исключить этапы, установить единый срок завершения работ – 1 сентября 2020 года и единый срок по их оплате. В итоге суд установил этот срок выполнения всех этапов работ, а оплату постановил производить в течение 30 дней с момента подписания акта-приемки работ .