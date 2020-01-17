Сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде продлили до сентября 2020 года

Арбитражный суд Вологодской области продлил сроки работ по берегоукреплению набережной в Вологде, которое выполняет ООО «Магистраль», до 1 сентября 2020 года.

Фирма обратилась в суд с иском к муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства», с которым был заключен контракт на эти работы, чтобы внести в него изменения.

- В обоснование исковых требований истец ссылался на невозможность выполнить все предусмотренные контрактом обязательства в установленный им срок по объективным независящим от сторон причинам, наличие которых признается обеими сторонами и предотвратить которые стороны не могли, - говорится в решении суда.

ООО «ДомСтрой» и департамент городского хозяйства администрации города Вологды, которые участвовали в деле в качестве третьих лиц, с требованиями «Магистрали» согласились. Напомним, ООО «ДомСтрой» выполняет технический надзор за работами на набережной, у нее тот же учредитель, что и у «Магистрали» – Павел Волков.

Изначально, согласно контракту, сроки выполнения работ в зависимости от участка набережной укладывались в период от 25 ноября 2017 года до 25 ноября 2019 года. Позже, в мае 2019 года, решением Арбитражного суда Вологодской области они были продлены по всем этапам до 25 ноября 2019 года.

- 21.08.2019 в адрес Общества поступило письмо исх. № 13-0-4/9753 от Департамента о приостановке работ по берегоукреплению набережной в связи с поднятием уровня воды в реке Вологде до верхней отметки нижнего упора берегоукрепления, - говорится в решении суда.

В сентябре 2019 года «Магистраль» получила разрешение «Службы городского хозяйства» на продолжение работ на участке от моста 800-летия до улицы Гоголя с 21 сентября. В суде представитель «Магистрали» заявил, что в октябре им пришлось снова приостановить работы из-за осадков и повышения в реке уровня воды:

- В первой декаде октября 2019 года осадки в виде дождя и мокрого снега наблюдались практически ежедневно, за декаду выпало 57 мм осадков, что составило 237 % от нормы за декаду, - такие обоснования были приведены в суде.

Руководитель "Магистрали" попросил внести изменения в муниципальный контракт: исключить этапы, установить единый срок завершения работ – 1 сентября 2020 года и единый срок по их оплате. В итоге суд установил этот срок выполнения всех этапов работ, а оплату постановил производить в течение 30 дней с момента подписания акта-приемки работ согласно графику (см. приложение в галерее).

Напомним, что 22 июля 2019 года на проведение работ на набережной был наложен мораторий из-за отклонения от проекта. Такие предписания были выданы Департаментом строительства и Комитетом по охране ОКН области, сообщала группа "Вологда-река". Однако, как было сказано выше, работы были продолжены с разрешения муниципальной «Служба городского хозяйства».