На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию

Берег реки на Набережной 6 Армии в Вологде продолжают бетонировать. Читатели NewsVo прислали нам фотографии техники и рабочих, которых заметили сегодня напротив Кремлевской площади.

Напомним, 22 июля на проведение работ был наложен мораторий, однако ранее он уже был нарушен. 21 сентября очевидцы сообщили, что на набережной в Вологде возобновились незаконные работы.

- Сразу на двух участках возобновились работы с использованием техники: у церкви Дмитрия Прилуцкого и церкви Сретенья. Предписания Депстроительства и Комитета по охране ОКН области по приостановке работ до принятия соответствующих решений для городской администрации и ООО "Магистраль" вообще ничего не значат? Работы ведутся не по проекту, без госэкспертизы и согласования изменений в проект с Росвод. Кроме того, заявление на выявление набережной как архитектурно-градостроительного ансамбля все еще находится на рассмотрении. Может быть пора принимать меры по привлечению к ответственности как юридического лица, так и должностных лиц? - написали в группе "Вологда-река" 21 сентября.

После того, как информацию о нарушении передали в надзорные инстанции, рабочие оттуда ушли. А сегодня техники на берегу появилось еще больше.

Ранее Департамент строительства Вологодской области возбудил в отношении ООО "Магистраль" административные дела из-за отклонения от проекта, невыполнения выданных фирме предписаний и продолжения работ без устранения замечаний.

Градозащитники говорят, что по контракту нужно делать берегоукрепление, но в итоге берег делают, как дорогу:

- И в смете проекта указаны определённые коэффициенты, совпадающие с коэффициентами дорожно-строительных работ, - рассказал в интервью "Литературной газете" архитектор из Вологды Лев Анисимов.

Можно предположить, что "Магистраль" хочет получить дополнительный доход, помимо 265 млн рублей, предусмотренных договором.

— И есть ещё один очень показательный момент… В исполнительной документации на скрытые работы — администрация должна подписать некие акты, чтобы принять работы и перевести деньги — так вот в исполнительной документации есть лист, где показан участок с завышением бетонной полосы. И на этом обозначенном участочке стоит надпись: «10 %». Дело в том, что этот проект реализуется в рамках федеральной целевой программы, по федеральному закону № 44. В этом законе есть пункт, позволяющий подрядчику запросить дополнительное финансирование в размере 10 % от стоимости контракта, не объясняя причин. В администрации нам ничего внятного по поводу этого лишнего куска бетона не сказали — ссылались на отметку ростверка, на уровень бетона на другом берегу…Похоже, у них была цель выиграть несколько миллионов на лишнем куске бетона, который им в итоге, после наших обращений, пришлось снять, - пояснил Лев Анисимов.