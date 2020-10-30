В Грязовце сотрудницу бюджетного учреждения культуры будут судить за присвоение денег

30.10.2020 [Происшествия]

В Грязовце следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение).

Как NewsVO сообщал ранее, обвиняемая работала в бюджетном учреждении в сфере культуры и имела доступ к выручке организации.  По уточнённым данным, с марта 2019 года по март 2020 года, женщина систематически похищала деньги, причинив учреждению ущерб в 333 тысячи рублей.

«В ходе расследования обвиняемая возместила имущественный ущерб в полном объеме», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: присвоение

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