В Грязовце сотрудницу бюджетного учреждения культуры будут судить за присвоение денег

В Грязовце следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение).

Как NewsVO сообщал ранее, обвиняемая работала в бюджетном учреждении в сфере культуры и имела доступ к выручке организации. По уточнённым данным, с марта 2019 года по март 2020 года, женщина систематически похищала деньги, причинив учреждению ущерб в 333 тысячи рублей.

«В ходе расследования обвиняемая возместила имущественный ущерб в полном объеме», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.