Сотрудницу бюджетного учреждения культуры в Грязовце подозревают в присвоении 247 тысяч рублей

В Грязовце следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в присвоении денежных средств.

По версии следствия, с марта по 2019 года по июль 2020 года подозреваемая работала в бюджетном учреждении культуры. Имея доступ к выручке организации, женщина систематически похищала оттуда деньги. Общий ущерб от её действий составил более 247 тысяч рублей. Недостача была выявлена в ходе ревизии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления. Принимаются меры к возмещению причинённого вреда. Подозреваемой грозит крупный штраф, либо лишение права занимать определённые должности, либо до 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок до шести лет.