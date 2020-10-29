В Тарногском районе осудили мужчину, который убил собаку топором

В Тарногском районе суд огласил приговор 36-летнему местному жителю, убившему пса топором.

Как NewsVO сообщал ранее, вечером 19 июля пьяный подсудимый несколько раз ударил свою собаку по кличке Боня обухом топора. От полученных повреждений животное скончалось. За несколько часов до этого свидетели видели, как он держал пса на весу за привязанную на шее цепь и спрашивал «Как тебя убить?».

«В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Сказал, что теперь, когда слышит по ночам лай собак, то вновь возвращается к событиям того дня и не находит оправдания своим действиям», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимому назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.