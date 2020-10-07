В Тарногском районе будут судить мужчину, который убил собаку топором

В Тарногском районе перед судом предстанет 36-летний житель деревни Демидовская. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

По версии следствия, вечером 19 июля пьяный мужчина во дворе своего дома нанес своему псу по кличке Боня несколько ударов обухом топора. От полученных повреждений животное скончалось.

— Мировому судье предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемого, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Заседание назначили на 19 октября.