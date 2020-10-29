ООО «Управление Севергаз» грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства

29.10.2020 [Общество]

Вологодское УФАС признало ООО «Управление Севергаз» нарушившим закон о защите конкуренции. На действия поставщика газа пожаловались ООО «Управляющая компания Вожега», ООО «Управляющая компания «Фиона плюс», ООО «Белозерская управляющая компания», ООО Управляющая компания «Жилищно-коммунальные услуги», ООО «УстюжнаЖилсервис», ООО «Управляющая компания».

— Нарушение выразилось в злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке сжиженного углеводородного газа для коммунально-бытовых нужд населения, реализуемого через групповые газовые резервуарные установки. ООО «Управление Севергаз» навязывало абонентам (управляющим организациям, товариществам собственников жилья и другим), действующих в интересах жителей многоквартирных домов, условия договора на поставку сжиженного газа для целей слива в групповую резервуарную установку, противоречащие действующему законодательству, — сообщает пресс-служба управления федеральной  антимонопольной службы по Вологодской области.

Так, в договорах было указано, что поставка сжиженного углеводородного газа осуществляется только при условии предоставления покупателем под налив автоцистерны, а забор сжиженного углеводородного газа производится самим покупателем на Вологодской газонаполнительной станции. Из-за этого условия заявители вынуждены были заключать договоры на транспортировку газа от станции до места с индивидуальным предпринимателем, либо искать альтернативные способы (в частности, заключать договоры на поставку газа с поставщиками газа из соседних регионов).

В апреле антимонопольщики выдали  ООО «Управление Севергаз» предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения законодательства. В установленный срок это требование не было исполнено. В июне 2020 года в отношении УФАС возбудило дело о нарушении организацией пункта 3 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». В сентябре «Управление Севергаз» официально признали нарушившим закон и выдали фирме еще одно предписание. Но и оно осталось без внимания.

— В отношении ООО «Управление Севергаз» возбуждено административное производство. В соответствии с частью 2.2 статьи 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписания антимонопольного органа административный штраф на юридическое лицо составляет от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, на должностное лицо от 16 тысяч до 20 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае управление федеральной антимонопольной службы по Вологодской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Управление Севергаз». Такое решение было принято после обращения жителей и областных властей о завышенных ценах на сжиженный газ в баллонах в регионе.

Тэги: газ, УФАС

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