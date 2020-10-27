В Вологде главного инженера оштрафовали на 40 тысяч рублей за гибель рабочего на стройке

В Вологде суд оштрафовал 58-летнего мужчину, признанного виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее смерть человека.

Как NewsVO сообщал ранее, трагедия произошла 3 августа 2020 года при строительстве жилого дома на Карла Маркса, 33. Подсудимый работал главным инженером организации, которая вела стройку.

«Несмотря на обязанности по организации безопасных условий труда, он привлек к подсобным работам лиц без соответствующего оформления и инструктажа. Кроме того, подозреваемый допустил их к месту работы переставного стрелового крана, не имевшему ограждения от опасной зоны», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Около 15:00 на объекте произошла поломка крана. В результате обрушения оборудования и груза погиб 46-летний наёмный работник, находившийся в опасной зоне.

В ходе следствия мужчина выплатил родственникам погибшего денежную компенсацию. Штраф, назначенный подсудимому судом, составил 40 тысяч рублей.