В Вологде рабочий погиб на стройке дома по улице Карла Маркса

04.08.2020 [Происшествия]
В Вологде рабочий погиб на стройке дома по улице Карла Маркса

В Вологде следователи разбираются в обстоятельствах гибели рабочего на стройке.

«По данным следствия, 03.08.2020 в г. Вологде при строительстве жилого дома на ул. К.Маркса, 33, произошла поломка подъемного крана. В результате обрушения деталей оборудования и груза погиб наемный работник, 46 лет», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

К расследованию привлечены специалисты государственной инспекции труда по Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: гибель человека, несчастный случай
Фото пресс-службы областного УМВД

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