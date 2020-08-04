В Вологде рабочий погиб на стройке дома по улице Карла Маркса

В Вологде следователи разбираются в обстоятельствах гибели рабочего на стройке.

«По данным следствия, 03.08.2020 в г. Вологде при строительстве жилого дома на ул. К.Маркса, 33, произошла поломка подъемного крана. В результате обрушения деталей оборудования и груза погиб наемный работник, 46 лет», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

К расследованию привлечены специалисты государственной инспекции труда по Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.