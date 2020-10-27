Врачи спасли вологжанку, которая за день пережила две клинические смерти

27.10.2020 [Общество]

В Вологде спасли 55-летнюю женщину, которая за один день пережила две клинические смерти.

— История произошла 4 октября. В воскресный день жительница областной столицы Вера Комарова занималась своими обычными делами по дому, как вдруг почувствовала боль в груди, стало тяжело дышать. Скорую по просьбе женщины вызвал муж, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Медики прибыли на место через 8 минут после вызова. Электрокардиограмма подтвердила, что у пациентки развился острый инфаркт миокарда, осложнившийся спустя несколько минут фибрилляцией желудочков. Во время осмотра Вера Валерьяновна потеряла сознание. Произошла остановка сердца. Несколько минут фельдшеры Андрей Тельминов и Сергей Копотин проводили реанимацию — дефибрилляцию, непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, медикаментозную терапию. В итоге сердце «завели», и пациентка пришла в сознание.

— В это время в квартиру прибыла вторая реанимационная бригада — врач Юрий Кутье, фельдшеры Сергей Суворов и Владимир Харинский. Во время осмотра произошла повторная фибрилляция желудочков, остановка дыхания, клиническая смерть. Для восстановления ритма сердца и дыхания потребовались секунды. И снова были эффективно проведены реанимационные мероприятия. В областную клинческую больницу пациентку доставили оперативно, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам хирурга Андрея Москалева, обширный инфаркт развился стремительно: тромб закупорил одну из артерий сердца, в него перестала поступать кровь, и развился некроз.

— У нас есть такое понятие «дверь-балллон». Это значит, что в течение 30 минут с момента поступления больного с инфарктом мы должны восстановить ему кровоток. В случае с пациенткой мы это сделали за 17 минут: через зону закрытой артерии провели проводник, доставили туда специальный баллон и раздули, обеспечив приток крови к сердечной мышце, установили стент. Это хороший результат, требующий слаженной работы всей операционной бригады, — им можно по праву гордиться, — отмечает Москалев.

Сейчас Вера Комарова чувствует себя гораздо лучше: сама передвигается, ходит на лечебную гимнастику, массаж. В целом на реабилитацию, как сказал доктор, уйдет месяца три-четыре. Все назначения врачей женщина старательно исполняет, говорит, что две клинические смерти научили ее ценить жизнь.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за большой загруженности "скорых" пациенты в Вологде ждут бригаду по несколько часов. Было принято решение направить в помощь медикам специалистов из районных больниц.

Тэги: здравоохранение

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