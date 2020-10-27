Вологжанин доказал в суде незаконность привлечения его к ответственности за одиночный пикет

27.10.2020 [Общество]

Вологжанин Роман Морозов смог оспорить в областном суде свое привлечение к административной ответственности за одиночный пикет против поправок в Конституцию. Полицейские составили в отношении мужчины протокол по статье о нарушении режима самоизоляции.

— Суд признал, что запретов на одиночные пикеты установлено не было, и прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Теперь остается вопрос о правомерности проведения в отношении меня оперативно-розыскной деятельности, — говорит Роман.

Ранее NewsVo сообщал, что мужчина вышел на пикет 26 июня. Позже на Морозова составили протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП. Личность нарушителя полицейские установили, посмотрев видео с пикета, которое было размещено в соцсети.

Один из листов дела об административном правонарушении Роман выложил в сеть. Это справка, в которой говорится, что «с целью установления личности мужчины, принимавшего участие в мероприятии, зафиксированном на видеозаписи под названием «Одиночный пикет против узурпации власти и поправок в Конституции в Вологде» было проведено «отождествление личности».

Далее в справке описывается механизм отождествления: полицейские сделали скриншот видео, распечатали его. Затем взяли из базы данных «Интегрированный банк данных» регионального уровня УМВД по Вологодской области фотографию Морозова Романа Владимировича. При сравнении изображении правоохранители пришли к выводу, что они «тождественны» и «принадлежат одному человеку».

25 августа городской суд признал вологжанина виновным и назначил ему административное наказание в виде предупреждения. Сейчас это решение отменено.

Тэги: пикеты, самоизоляция

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

За информацию о пилоте рухнувшего в Нюксенском районе вертолета объявили вознаграждение в миллион рублей
На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В СМИ появились имена погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе людей
Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе
Прощание с экс-замгубернатора области Олегом Васильевым пройдет в Вологде 23 октября
Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП
В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках
Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе
91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
21.10.2020 [БлогоVO]

В кассовом зале на вокзале в Вологде появился подстаканник

1709
0
21.10.2020 [БлогоVO]

Вырубка на Введенском кладбище

1483
0
21.10.2020 [БлогоVO]

Вологда сегодня. 21 век, областная столица, набережная, на которую было потраченно уже не помню сколько миллионов, вроде 256

2064
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце пенсионер ударил собутыльника ножом в бедро
В Вытегорском районе при пожаре в деревянном доме погибла женщина
В Вологде главного инженера оштрафовали на 40 тысяч рублей за гибель рабочего на стройке
Врачи спасли вологжанку, которая за день пережила две клинические смерти
Вологжанин доказал в суде незаконность привлечения его к ответственности за одиночный пикет
В Вологде родители просят изменить расчет компенсации платы за детсад
Череповчанина приговорили к пяти годам колонии за мошенничество
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

3459
0
27.10.2020 [БлогоVO]

Чем антивандальнее объект, тем больше у хулиганов желания его сломать

110
0
26.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологжане вынуждены ждать «скорую помощь» по несколько часов

570
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика