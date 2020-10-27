В Вологде родители просят изменить расчет компенсации платы за детсад

27.10.2020 [Общество]

В Вологде родители просят властей пересмотреть подход к расчету компенсации родительской платы за детсад. 

Ранее NewsVo сообщал, что компенсация выплачивается родителям не за фактическую стоимость посещенных дней в саду, а исходя из среднего размера родительской платы, который был установлен правительством области. Сейчас эта сумма равно 1450 рублей, ее размер не менялся с 2013 года.

— Мы сейчас платим за садик 2700 за ребенка. Соответственно, если я должна получать компенсацию в 50%, то это должно быть 1350 рублей. А они рассчитывают компенсацию с суммы 1450 рублей, и подгоняют под эту сумму все квитанции по оплате. Соответственно, мы никогда не получим ни 50, ни 70%. Всегда намного меньше, — говорит Юлия Кожевникова.

Наиболее актуальна проблема с компенсациями родительской платы для многодетных семей. В Вологде на первого ребенка она должна составлять 20%, на второго — 50%, на третьего и последующих — 70%. 

— Мы не собираемся терять свои деньги, они и так уходят неизвестно, куда. И так садик сидит в карманах родителей: за это заплати, туда сдай. Это уже всё надоело порядком, — возмущается вологжанка.

С 1 октября в Вологде повысили родительскую плату за детсад. В среднем повышение составило более 400 рублей в месяц. В администрации города изменение тарифа объясняют подорожанием продуктов. Этот пункт является ключевым из тех, что составляют родительскую плату за посещение дошкольного образовательного учреждения. В последний раз ее повышали в 2017 году.

Как ранее сообщал NewsVo, плата для детей до трех лет в день в детском саду без бассейна составит 111,29 рубля (была 92,87 рубля). То есть при посещении сада полных 22 дня в месяц родители должны будут выплатить 2448,38 рубля (повышение составит 405,24 рубля). Для детей с ограниченными возможностями здоровья плата увеличится с 35, 87 рублей в день до 41,29 рублей в день (908,38 рублей в месяц). Для детей старше трех лет в садике без бассейна размер родительской платы в день поднимется с 102,16 рубля до 122,42 рубля (общее повышение в месяц - 445,72 рубля).

Тэги: родители, детсады, компенсации
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