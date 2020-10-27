На станции Вохтога под колесами поезда погиб 23-летний мужчина

27.10.2020 [Происшествия]

Пьяный 23-летний мужчина погиб под колесами поезда на станции Вохтога в Грязовецком районе. 

— Стражами правопорядка установлено, что 23-летний местный житель находился в алкогольном опьянении, сидел в колее железнодорожных путей и не заметил приближающийся грузовой поезд, — сообщает Северное линейное управление МВД России на транспорте.

Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался. 

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 22 октября на станции Вохтога трое детей погибли под колесами пассажирского поезда. Во время приближения поезда сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург» дети находились в колее между железнодорожными путями. Они пропускали следовавший в другом направлении грузовой состав. 

Тэги: гибель человека, попал под поезд

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

За информацию о пилоте рухнувшего в Нюксенском районе вертолета объявили вознаграждение в миллион рублей
На станции Вохтога поезд насмерть сбил трех детей
95 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В СМИ появились имена погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе людей
Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Вологодском районе
Прощание с экс-замгубернатора области Олегом Васильевым пройдет в Вологде 23 октября
Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП
В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках
Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика в Череповецком районе
91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
27.10.2020 [Общество]

Вологжанин доказал в суде незаконность привлечения его к ответственности за одиночный пикет

528
0
27.10.2020 [Общество]

94 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

1011
0
27.10.2020 [Общество]

Экоактивисты обнаружили свалку в парке Мира Вологды

607
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце пенсионер ударил собутыльника ножом в бедро
В Вытегорском районе при пожаре в деревянном доме погибла женщина
В Вологде главного инженера оштрафовали на 40 тысяч рублей за гибель рабочего на стройке
Врачи спасли вологжанку, которая за день пережила две клинические смерти
Вологжанин доказал в суде незаконность привлечения его к ответственности за одиночный пикет
В Вологде родители просят изменить расчет компенсации платы за детсад
Череповчанина приговорили к пяти годам колонии за мошенничество
 
23.10.2020 [Общество]

В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

3459
0
27.10.2020 [БлогоVO]

Чем антивандальнее объект, тем больше у хулиганов желания его сломать

110
0
26.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологжане вынуждены ждать «скорую помощь» по несколько часов

570
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика