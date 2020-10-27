На станции Вохтога под колесами поезда погиб 23-летний мужчина

Пьяный 23-летний мужчина погиб под колесами поезда на станции Вохтога в Грязовецком районе.

— Стражами правопорядка установлено, что 23-летний местный житель находился в алкогольном опьянении, сидел в колее железнодорожных путей и не заметил приближающийся грузовой поезд, — сообщает Северное линейное управление МВД России на транспорте.

Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 22 октября на станции Вохтога трое детей погибли под колесами пассажирского поезда. Во время приближения поезда сообщением «Челябинск – Санкт-Петербург» дети находились в колее между железнодорожными путями. Они пропускали следовавший в другом направлении грузовой состав.