94 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 94 новых случая коронавирусной инфекции, 120 человек выздоровели. Такие данные 27 октября приводит региональный оперштаб.

29 человек заболели в Вологде, 26 в Череповце, десять в Великоустюгском районе, семь в Тотемском, шесть в Череповецком, по четыре в Тарногском и Вытегорском, три в Белозерском, два в Харовском, по одному в Вологодском, Нюксенском, Сокольском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 6 627 пациентам. Большая часть из них — 4 843 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 61 случае.

Ранее NewsVo сообщал, что постановлением Роспотребнадзора с 28 октября в России вводится всеобщий масочный режим, а также запрещается работа общепита по ночам.