В России ввели всеобщий масочный режим и запретили работу общепита по ночам

Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому с 28 октября в России вводится всеобщий масочный режим. Все, кто находятся на территории страны, обязаны носить маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Кроме того, постановлением работа заведений общепита и проведение массовых развлекательных мероприятий запрещается с 23:00 до 06:00. В транспорте и других общественных местах должны чаще проводить дезинфекцию. Руководителям регионов поручено обеспечить каждый день в течение недели, как минимум, 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

В документе отмечается, что новые меры предприняты в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ.

Ранее NewsVo сообщал, что масочный режим в Вологодской области действует с 1 мая. Средства защиты необходимо носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 30 ноября.