В череповецкий моногоспиталь купили кислородный концентратор

В коронавирусном моногоспитале Череповца начал работать новый кислородный концентратор. Количество пациентов на искусственной вентиляции легких и кислородотерапии выросло, и бесперебойное обеспечение кислородом очень важно.

— Раньше кислород в больницу доставляли в баллонах. Концентратор — удобная и безопасная альтернатива. Установка произведена в США и закуплена по инициативе Правительства Вологодской области. Мощности хватит, чтобы направить пациентам до 500 литров кислорода в минуту, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

По его словам, концентратор подает газовую смесь под давлением до шести атмосфер, это необходимо для работы аппаратов вентиляции легких.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 млн рублей из бюджета Вологодской области выделили на закупку оборудования для "коронавирусных" лабораторий Вологды и Череповца. Речь идет о двух амплификаторах, запуск которых позволит на 20% увеличить количество проводимых в сутки тестов.