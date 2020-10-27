В череповецкий моногоспиталь купили кислородный концентратор

27.10.2020 [Общество]

В коронавирусном моногоспитале Череповца начал работать новый кислородный концентратор. Количество пациентов на искусственной вентиляции легких и кислородотерапии выросло, и бесперебойное обеспечение кислородом очень важно.

— Раньше кислород в больницу доставляли в баллонах. Концентратор — удобная и безопасная альтернатива. Установка произведена в США и закуплена по инициативе Правительства Вологодской области. Мощности хватит, чтобы направить пациентам до 500 литров кислорода в минуту, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов. 

По его словам, концентратор подает газовую смесь под давлением до шести атмосфер, это необходимо для работы аппаратов вентиляции легких. 

Ранее NewsVo сообщал, что 5 млн рублей из бюджета Вологодской области выделили на закупку оборудования для "коронавирусных" лабораторий Вологды и Череповца. Речь идет о двух амплификаторах, запуск которых позволит на 20% увеличить количество проводимых в сутки тестов. 

Тэги: коронавирус, моногоспиталь

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