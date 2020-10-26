В моногоспитале Вологды переселили пациентов из коридора в палаты

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков заявил, что на данный момент в моногоспиталях Вологды нет пациентов, которые бы лежали в коридорах.

— Это произошло в ночь с 21 на 22 октября. Поступление составило 41 человек, часть пациентов были вынуждены госпитализироваться на коридоре. 22 октября в 8 утра был открыт коронавирусный госпиталь в городской больнице № 2. Мы начали маршрутизировать пациентов, и в течение суток полностью ликвидировали коридорные кровати и ликвидировали дефицит коек в монопрофильном госпитале в Вологде. Лекарства, средства защиты, белье — все необходимое есть в монопрофильных госпиталях, — отметил начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

В новом коронавирусном госпитале, который открылся на базе городской больницы № 2 на улице Северной в Вологде, сейчас 60 пациентов, из них пять в тяжелом состоянии.

Ранее NewsVo сообщал, что, по словам пациентов, на прошлой неделе прибывших в вологодский моногоспиталь на Советском проспекте могли положить в коридор.