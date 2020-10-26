В моногоспитале Вологды переселили пациентов из коридора в палаты

26.10.2020 [Общество]

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков заявил, что на данный момент в моногоспиталях Вологды нет пациентов, которые бы лежали в коридорах.

— Это произошло в ночь с 21 на 22 октября. Поступление составило 41 человек, часть пациентов были вынуждены госпитализироваться на коридоре.  22 октября в 8 утра был открыт коронавирусный госпиталь в городской больнице № 2. Мы начали маршрутизировать пациентов, и в течение суток полностью ликвидировали коридорные кровати и ликвидировали дефицит коек в монопрофильном госпитале в Вологде. Лекарства, средства защиты, белье — все необходимое есть в монопрофильных госпиталях, — отметил начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

В новом коронавирусном госпитале, который открылся на базе городской больницы № 2 на улице Северной в Вологде, сейчас 60 пациентов, из них пять в тяжелом состоянии. 

Ранее NewsVo сообщал, что, по словам пациентов, на прошлой неделе прибывших в вологодский моногоспиталь на Советском проспекте могли положить в коридор.

«И вот долгожданная процедура пройдена, Марину с мужем определяют в стационар. Только вот там, сюрприз-сюрприз, мест нет. Поэтому их с температурой 39 оставляют на ночь в холодном коридоре на железных каталках. Белья нет, подушек нет. Подушки потом всё же нашли, но старые перьевые, от которых человеку с затрудненным дыханием дышать ещё тяжелей. Сестра спала в пальто, обмотав голову шарфом, чтобы хоть как-то согреться. В палату ее перевели лишь под вечер следующего дня. А мужу места так и не хватило», - пишет о своей сестре вологжанин Владимир Костерин.

 

Тэги: коронавирус

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