В Вологде пациентам предлагают сдавать мазок на коронавирус в поликлиниках

Жители Вологды с симптомами, которые не исключают заражения коронавирусом, не могут взывать домой медиков для взятия теста. Потерявшим обоняние людям предлагают прийти в поликлинику. Тех, у кого все-таки выявляют COVID-19, на скорых везут на КТ, в очереди на обследование люди проводят по нескольку часов. Пациентов, которым необходимо лечение в стационаре, отправляют в моногоспиталь, но не всем из них достается место в палате. Кто-то вынужден лежать в коридоре, пытаясь согреться с помощью верхней одежды.

Без тестов

Яна Рубина пишет в соцсети, сдать тест на коронавирус в Вологде, не выходя из дома, сейчас просто нереально. В поликлинике отказываются прийти на дом, чтобы взять мазок. Частные клиники также не выезжают брать тест.

«У меня пропали все запахи/вкусы и начало ломить мышцы/суставы. Ни температуры, ни кашля нет. Но ноги так выламывает, что тело жутко устаёт, и приходится иногда заливаться обезболом, чтобы отдышаться», - пишет Яна.

Другая жительница Вологды на условиях анонимности рассказала, что ее муж болеет дома уже третью неделю, но в поликлинике №2 на улице Самойло в Вологде отказывались взять у него анализы.

«Сказали, что это очень дорого, особенно на короновирус. Симптомы как при короне. Сдали сами, за деньги, слава богу нормально», - отмечает девушка.

Катерина Зубкова пишет, что ей отказались сделать тест в поликлинике на улице Северной.

«Мне с яркими симптомами ОРВИ отказали. Было всё, кроме нарушения вкуса и обоняния. Плюс ко всему могла быть контактной. Сказали, что сейчас делают только тем, у кого подозрение на внебольничную пневмонию», - отмечает Екатерина.

Евгений Поляков говорит, что болел месяц назад, и ему тест без проблем сделали.

«Болел месяц назад, может, было меньше больных, но и тесты делали, и на КТ попал со скорой, и обратно домой увезли. Тест, если отрицательный, то долго неизвестно, а если положительный, сегодня сдал мазок, завтра утром уже с Роспотребнадзора позвонили, сказали, что плюс. Больных-то ведь куча, да еще и помимо ковида», - отмечает мужчина.

16 октября в ходя прямой линии губернатор Вологодской области так ответил на вопрос, почему пациентам с симптомами ОРВИ сейчас не делают тесты.

«Мы провели и проводим огромное количество тестов, более 450 тысяч тестов, протестировано почти половина населения области. Ежесуточно мы порядка 3, 5 тысяч тестов проводим. Пока у нас не было пика заболеваемости ОРВИ, нам мощности лабораторий, а их пять в области, хватало для того, чтобы проводить эти тесты всем, кто болеет ОРВИ. Сейчас количество болеющих ОРВИ превысило уже 7 тысяч человек в сутки. Поэтому у нас разработаны специальные методические рекомендации, протокол для всех медицинских организаций: кто должен подвергаться тестированию на наличие коронавирусной инфекции. Прежде всего, это тяжелые больные, это больные с признаками COVID (сухой кашель, ломота в мышцах, отсутствие обоняния), это первые признаки, тест проводится сразу», - заявил Кувшинников.

Позже в департаменте здравоохранения перечислили все категории пациентов, у которых мазок на коронавирус должны брать в обязательном порядке. Это прибывшие из-за границы, контактировавшие с заболевшими COVID-19, имеющие диагноз "внебольничная пневмония», лица старше 65 лет с симптомами ОРВИ, работники медицинских организаций и те, кто планирует лечь в больницу. Тест также делают детям из организованных коллективов при возникновении трех и более заболеваний, не исключающих COVID-19.

Инфографика правительства Вологодской области

В холодном коридоре на железных каталках

Владимир Костерин на своей странице в соцсети 22 октября рассказал, что его сестра и ее супруг заболели коронавирусом. Когда вологжанка почувствовала себя плохо в первый раз, она вызвала скорую.

«Когда Марина вызвала скорую в первый раз, приехала бригада, у которой из средств защиты были лишь маски, и те к тому же явно не менялись после каждого пациента. То есть сами врачи могли стать прекрасными переносчиками болезни. Никаких тестов при них естественно не было. Единственное, что они посоветовали — это вызвать участкового врача, что было и сделано на следующий день», - рассказывает Владимир.

Участковый врач, которая приехала после звонка в поликлинику, сказала, что, если они хотят сдать тест на COVID-19 быстро, нужно прийти в поликлинику и сделать это, отстояв очередь в кабинет.

«Очередь оказалась хоть и живой, но сильно нездоровой. Ожидание длилось 1,5 часа. 1,5 часа в замкнутом помещении среди кашляющих и чихающих людей. Даже если у вас до этого момента ковида не было, то тут сделали всё, чтобы возможность заражения была максимальной», - отмечает Владимир.

Результаты теста обещали через три дня, но как раз на третий день состояние Марины и ее мужа резко ухудшилось, поэтому вновь вызвали скорую. Та приехала только вечером, днем участковый врач принесла результаты теста на коронавирус, они оказались положительные. На скорой вологжанку и ее мужа повезли на компьютерную томографию, там в очереди санитарной машине пришлось простоять четыре часа.

«И вот долгожданная процедура пройдена, Марину с мужем определяют в стационар. Только вот там, сюрприз-сюрприз, мест нет. Поэтому их с температурой 39 оставляют на ночь в холодном коридоре на железных каталках. Белья нет, подушек нет. Подушки потом всё же нашли, но старые перьевые, от которых человеку с затрудненным дыханием дышать ещё тяжелей. Сестра спала в пальто, обмотав голову шарфом, чтобы хоть как-то согреться. В палату ее перевели лишь под вечер следующего дня. А мужу места так и не хватило», - пишет Владимир Костерин.

На фотографиях, которые выложил в соцсеть Владимир, видно, что люди лежат в коридорах и мерзнут. По словам больных, врачи очень загружены и практически без перерыва помогают пациентам.

«И что мы имеем в итоге? Героические действия одних врачей, и халатное отношение других. Но хуже всего — это преступные решения руководства. И что-то мне подсказывает, что когда заболевает кто-то из правительства, ему не приходится ждать по несколько часов скорую, и нет ни единого шанса, что вместо палаты он попадет в холодный коридор. В общем, вологодское здравоохранение если и готово максимально, то только для избранных и назначенных», — пишет Костерин.

На заседании оперштаба по коронавирусу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ранее заявлял, что система здравоохранения области готова ко "второй волне".

«Мы постоянно мониторим ситуацию. Нами разработана прогнозная модель, учитывающая негативный вариант развития событий. Хочу уверить вологжан, что к любому сценарию мы готовы", - подчеркнул Кувшинников.

В департаменте здравоохранения Вологодской области отмечают, что, поскольку на этой неделе количество пациентов моногоспиталя в Вологде превысило 290 человек, 22 октября на базе городской больницы №2 были развернуты еще 160 коек, в том числе 112 с кислородом.

Факт ожидания в очередях на КТ в департаменте не отрицают:

«Сегодня при подозрении на ковидную пневмонию пациента, прежде чем госпитализировать, обследуют на компьютерном томографе, — пояснил начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков. — В Вологде обследования проводятся на компьютерном томографе в отдельном здании городской больницы, чтобы не смешивать потоки пациентов с внутрибольничными. Я лично вчера инспектировал работу скорой и наблюдал, как в 16 часов у здания больницы находилось два автомобиля, в которых пациенты дожидались очереди на компьютерную томографию. Процедура по времени занимает примерно 30 минут».

Ранее NewsVo сообщал, что за сутки в Вологодской области заболели коронавирусом 92 человека, выздоровели 75 человек, такие данные 22 октября приводит региональный оперштаб. с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 6 254 пациентам, 4 628 человек из них уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 61 случае.