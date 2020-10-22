В Вологде депутаты утвердили новый генплан города

22 октября на сессии гордумы в Вологде депутаты утвердили новый генеральный план города.

— Документ, определяющий развитие инфраструктуры города на ближайшие 15 лет, был в работе практически год. По подготовленному проектировщиками проекту генплана были проведены общественные и депутатские обсуждения, ряд встреч с жителями, принимались предложения. Далее проект изменялся разработчиком с учетом результатов обсуждений и заключений уполномоченных органов, — написал в соцсети глава Вологды Юрий Сапожников.

Ознакомиться с генпланом можно на сайте гордумы Вологды, в разделе «Решения Вологодской городской думы».

Новостной сайт администрации города вологда.рф сообщает, что документом предусмотрено строительство 48 детских садов, которые все вместе будут способны принять 9690 детей, возведение 19 школ общей вместимостью 16 тыс. человек, а также создание развитой спортивной инфраструктуры из 22 спортивных объектов. К 2035 году также планируется увеличить численность населения до 335 тыс. человек. Кроме того, в документ заложено создание порядка 20 новых зон зеленых насаждений.

Как ранее сообщал NewsVo, в январе 2020 года в разных районах Вологды прошли встречи проектировщиков с жителями города. У вологжан возникло немало вопросов касательно планов по развитию города, а вологодские архитекторы просили отклонить этот генплан, поскольку он не решает градостроительные проблемы. Кроме того, перед обсуждениями жители не могли ознакомиться со всеми демонстрационными материалами генплана – их не выложили на сайт администрации города. Представители «Гипрогора» в ответ на это замечание сказали, что часть материалов – секретная, то есть имеет пометку «для служебного пользования», а поскольку секретные части генплана объединены с «несекретными», то жителям не показали всё. К слову, секретными почему-то оказались и некоторые схемы, касающиеся реки Вологды.

Жители домов на Ярославской предложили внести в проект генплана изменения и перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной.