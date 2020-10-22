В Кадуйском районе убежавший от инспекторов в лес водитель стал фигурантом уголовного дела

В Кадуйском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Череповца, подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского во время задержания.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в ночь на 11 октября 2020 года. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Веста», который двигался с нарушением правил.

«Водитель опустил стекло и в грубой форме выругался, а затем резко начал движение на автомашине в сторону деревни. Водитель на требования остановиться не реагировал, вынудив сотрудника полиции применить огнестрельное оружие. Инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела и вверх и 12 выстрелов по колесам автомобиля, который с тремя простреленными колесами остановился в лесном массиве в д. Верховье Кадуйского района», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Пьяный мужчина, сидевший за рулём, выбежал из машины и попытался скрыться в лесу. Убегая от преследовавших его полицейских он постоянно спотыкался о торчащие из земли корни деревьев и падал. При задержании он оказал сопротивление и укусил одного из инспекторов за ладонь, причинив лёгкий вред здоровью.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия и выяснить причины агрессивного поведения мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.