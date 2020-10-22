В Кадуйском районе убежавший от инспекторов в лес водитель стал фигурантом уголовного дела

22.10.2020 [Происшествия]

В Кадуйском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Череповца, подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского во время задержания.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в ночь на 11 октября 2020 года. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада Веста», который двигался с нарушением правил.

«Водитель опустил стекло и в грубой форме выругался, а затем резко начал движение на автомашине в сторону деревни. Водитель на требования остановиться не реагировал, вынудив сотрудника полиции применить огнестрельное оружие. Инспектор ДПС произвел два предупредительных выстрела и вверх и 12 выстрелов по колесам автомобиля, который с тремя простреленными колесами остановился в лесном массиве в д. Верховье Кадуйского района», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Пьяный мужчина, сидевший за рулём, выбежал из машины и попытался скрыться в лесу. Убегая от преследовавших его полицейских он постоянно спотыкался о торчащие из земли корни деревьев и падал. При задержании он оказал сопротивление и укусил одного из инспекторов за ладонь, причинив лёгкий вред здоровью.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия и выяснить причины агрессивного поведения мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: пьяные водители

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
У экс-директора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой идут обыски
За сутки 89 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области
Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор депутату Владимиру Сверчкову
В Вологодской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В СМИ появились имена погибших при крушении вертолета в Нюксенском районе людей
В Череповце зарегистрированный как ИП подросток обманул сервис такси на 5 млн. рублей
На борту потерпевшего крушение вертолета в Нюксенском районе был экс-замгубернатора Олег Васильев
22.10.2020 [Общество]

91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

726
0
22.10.2020 [Общество]

В Вологодской области ищут 17-летнюю Анастасию Кормакову

603
0
22.10.2020 [Общество]

Кресло из салона вертолета нашли в километре от места его крушения в Нюксенском районе

578
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Межгосударственный авиационный комитет займется расследованием крушения вертолета в Нюксенском районе
В Кадуйском районе убежавший от инспекторов в лес водитель стал фигурантом уголовного дела
Поставщика оборудования для Вологодской областной детской больницы внесли в реестр недобросовестных
Второй коронавирусный моногоспиталь откроется в Вологде 22 октября
Череповчанин спас упавшую в реку первоклассницу
Ударивший брата ножом житель Тарногского района получил условный срок
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Сочи» со счетом 2:0
 
19.10.2020 [Культура]

«Когда актёры вышли на премьеру и увидели слёзы в глазах зрителей, то сами чуть не разрыдались»: как Вологодский драмтеатр начал новый сезон

929
0
21.10.2020 [БлогоVO]

В кассовом зале на вокзале в Вологде появился подстаканник

699
0
20.10.2020 [Обзор Прессы]

Под масляной краской сельского храма скрывается Победоносец

417
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика