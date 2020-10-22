Второй коронавирусный моногоспиталь откроется в Вологде 22 октября

Еще один коронавирусный моногоспиталь откроется в Вологде 22 октября. В нем развернуто 160 коек, в том числе 112 с кислородом.

«Мы заранее предпринимаем все меры для развертывания дополнительных коек, - сказал в ходе прямого эфира в соцсети глава регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков, - в настоящее время в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде, рассчитанном на 300 мест, проходят лечение уже более 290 пациентов, поэтому открываем второй моногоспиталь на базе стационара Вологодской городской больницы N 2».

Ранее NewsVo сообщал, что из-за открытия моногоспиталя на базе второй городской больницы на улице Северной, приостановлен прием пациенток в женской консультации №2, которая располагается в том же здании. Теперь женщинам придется ездить в консультацию на улице Герцена.