Второй коронавирусный моногоспиталь откроется в Вологде 22 октября

22.10.2020 [Общество]

Еще один коронавирусный моногоспиталь откроется в Вологде 22 октября. В нем развернуто 160 коек, в том числе 112 с кислородом.

«Мы заранее предпринимаем все меры для развертывания дополнительных коек, - сказал в ходе прямого эфира в соцсети глава регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков, - в настоящее время в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде, рассчитанном на 300 мест, проходят лечение уже более 290 пациентов, поэтому открываем второй моногоспиталь на базе стационара Вологодской городской больницы N 2».

Ранее NewsVo сообщал, что из-за открытия моногоспиталя на базе второй городской больницы на улице Северной, приостановлен прием пациенток в женской консультации №2, которая располагается в том же здании. Теперь женщинам придется ездить в консультацию на улице Герцена. 

Тэги: коронавирус, моногоспиталь

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