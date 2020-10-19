Женская консультация на улице Северной в Вологде временно прекратила прием пациенток

19.10.2020 [Общество]

Женская консультация №2 на улице Северной в Вологде прекратила прием пациенток. Теперь им необходимо обращаться за медпомощью в консультацию №1 на улице Герцена. Об этом пациентки узнали утром 16 октября.

- С утра у закрытых дверей ЖК водниковской больницы собрались будущие мамы с недоумением читали откровенный посыл... На сайт... Без указания точного адреса. Как единственный мужчина взял на себя смелость позвонить по номеру с бумаги на дверях. Потеряли 15минут, но получил выход на главврача роддома, которая хоть что-то решает. В ходе беседы пришли к решению проблемы сдачи анализов, - написал в соцсети Евгений Соловьев. 

На сайте Вологодского городского роддома размещено объявление о том, что "по эпид. показаниям" женская консультация №2 теперь работает на Герцена, 64. Кровь и мочу пациентки второй консультации на прошлой неделе могли сдать на улице Чернышевского, 68, а с 19 октября необходимо ездить в первую консультацию. В соцсетях вологжанки пишут гневные комментарии по этому поводу. 

- Сначала консультацию на Некрасова закрыли и на ее месте открыли магазин Северный Градус!!!!! Зачем рядом с домом ЖК пусть мамочки Заречья в Водники едут! Хотя, уважаемый департамент, автобуса из Заречья в Водники так и нет! - пишет Наталья Маркова. 

- Летом точно так же все закрыли. И не было никакого оповещения! Хотя, будущих мам должны обзвонить и предупредить что приём перенесён! - пишет Наталья Орехова. 

NewsVo запросил комментарий по поводу сложившейся ситуации в департаменте здравоохранения Вологодской области. Там объяснили, что прием пациенток перенесли из-за развертывания дополнительных "ковидных" коек. 16 октября на заседании оперативного штаба глава департамента Сергей Бутаков заявил, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 сначала будут подготовлены 160 коек в Вологодской городской больнице №2 на улице Северной, а затем 50 коек - в Вологодском городском роддоме на улице Чернышевского. Там планируют развернуть 50 коек.

- В связи с перепрофилированием части коек городской больницы №2 для лечения пациентов с COVID-19 женская консультация с улицы Северной,15 переведена на улицу Герцена, 64. Именно там сейчас идут приемы. Вся информация размещена на сайте медицинской организации. Это сделано для того, чтобы не подвергать опасности беременных женщин, - пояснили в департаменте здравоохранения.

Ранее NewsVo сообщал, что роддом на улице Пирогова в Вологде закрылся на карантин из-за заболевшего сотрудника. 

Тэги: женская консультация, департамент здравоохранения

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