Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса

Роддом на улице Пирогова в Вологде закрылся на карантин. Сообщение об этом появилось в группе роддома в соцсети 7 октября.

— Акушерский корпус N1 (ул. Пирогова, 24) закрыт для приёма рожениц до 21.10.2020 в связи с карантинными мероприятиями, — говорится в сообщении.

В администрации медучреждения отмечают, что рожающих доставляют в акушерский корпус N2. (ул. Чернышевского, 68).

В департаменте здравоохранения корреспонденту NewsVo рассказали, что роддом закрыли из-за заболевшего COVID-19 сотрудника. В ведомстве отмечают, что необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, определен круг контактных лиц – все они находятся под наблюдением.21 октября роддом откроется, если не будет выявлено новых случаев.