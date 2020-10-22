91 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

22.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области заболел коронавирусом 91 человек, выздоровели 77 человек, два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Такие данные 22 октября приводит региональный оперштаб.

В Череповце выявлено 34 новых случая коронавируса, в Вологде - 36 случаев. Трое инфицированных в Череповецком районе, два в Бабаевском, два в Грязовецком, два в Харовском, по одному - в Тотемском, Сокольском, Усть-Кубинском, Белозерском, Междуреченском, Верховажском. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 6 162 пациенту. Большая часть из них — 4 553 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 61 случае.

Учитывая выздоровевших и умерших, в настоящее время коронавирусом в Вологодской области болеют 1548 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что более 600 пациентов с коронавирусом лечатся в моногоспиталях Вологды и Череповца, из них в тяжелом состоянии 74 человека. 

Тэги: коронавирус

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