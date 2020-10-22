74 пациентов вологодских коронавирусных госпиталей находятся в тяжелом состоянии

22.10.2020 [Общество]

Более 600 пациентов с коронавирусом лечатся в моногоспиталях Вологды и Череповца, об этом начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков рассказал в ходе своего прямого эфира в соцсети. 

— Сегодня в двух стационарах на лечении находятся 620 человек, это 329 в городе Череповце и 291 в городе Вологде. 74 пациента находятся в тяжелом состоянии. Многие из них на аппарате искусственной вентиляции легких, — заявил Сергей Бутаков. 

По словам Бутакова, в ближайшее время часть дневных стационаров в области прекратит свою деятельность. 

— Заразиться коронавирусом в общественном транспорте, на улице при контакте с больными людьми, а сегодня мы понимаем, что COVID находится в популяции, расползается уже именно таким образом по территории Вологодской области. Это не завозные случаи. Поэтому риск очень велик, и он превышает терапевтический эффект от посещения дневного стационара. Но мы оставляем работать те дневные стационары, которые направлены на лечение серьезных патологий: онкология, ревматология, эндокринология, акушерство и гинекология. Там будет ограничение, но не полное закрытие, — отметил он.

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области призвал жителей носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах.

 

Тэги: коронавирус

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