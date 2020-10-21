Полицейские задержали череповчанина, который прыгал по машине ДПС

21.10.2020 [Происшествия]

В Череповце задержали 22-летнего молодого человека, который повредил машину ДПС, пытаясь помешать полиции составить протокол на его пьяного друга. Инцидент произошел в минувшую субботу, 17 октября, на улице Ленина.

Утром наряд ГИБДД остановил «Мазду», за рулем которой находился 23-летний мужчина. Общаясь с водителем, инспекторы заметили, что у него есть признаки опьянения. Алкотестер подтвердил опасения полицейских — управлявший иномаркой череповчанин пьян, на дисплее высветилось число 0,517 мг/л. Также было установлено, что у молодого человека нет водительских прав.

На водителя начали составлять протокол, когда к служебному авто полицейских подошли двое знакомых водителя «Мазды» — 22-летний череповчанин и 23-летний житель Кирилловского района.

— Они попытались воспрепятствовать привлечению их знакомого к административной ответственности. В какой-то момент 22-летний череповчанин залез на крышу служебного автомобиля и стал на ней прыгать, повредив багажник, капот, крышу и специальное громкоговорящее устройство. Все трое молодых людей были задержаны и доставлены в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Череповцу для разбирательства, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

В итоге на водителя «Мазды» составили протокол по по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), а его автомобиль был помещен на специализированную стоянку. По решению Череповецкого городского суда череповчанину была избрана мера наказания в виде административного ареста на срок 10 суток.

На жителя Кирилловского района составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, а материалы, собранные в отношении 22-летнего череповчанина, направлены в следственный комитет. В его действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Кроме того, ему предстоит возместить материальный ущерб за повреждения, причиненные служебному авто. 

Тэги: полиция, ДПС, пьяные водители

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