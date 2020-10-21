В упрдор «Холмогоры» рассказали о 13 заболевших коронавирусом сотрудниках

21.10.2020 [Общество]

В упрдор «Холмогоры» прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о росте количества заболевших COVID-19 среди сотрудников организации.

Пост о том, что после проведенного в компании совещания с участием приезжих специалистов из других регионов, были выявлены заболевшие коронавирусом, появился в соцсети вечером 12 октября.

— По повестке было заявлено то, что можно обсуждать и в режиме онлайн связи. Но повод был и более значимый, чем просто совещание: упрдор переехал в новое здание (опять же в режиме жесткой экономии смотрится несколько странно, это ж не офис полевого госпиталя с койками для ковидных больных) и душа видимо требовала обмыть его. Собрали в Николаевском банкет на 70 человек, — писал автор поста под ником «Алина Дементьева». 

В ответе на запрос NewsVo и. о. начальника упрдор «Холмогоры» Роман Ковалев пишет, что совещание с руководителями подрядных организаций по вопросам эксплуатации автодорог и подготовки к зиме действительно проводилось 8 октября.

— Для исключения распространения коронавирусной инфекции участие в проводимом мероприятии было возможно только при предъявлении справки об отсутствии cOVID-19, полученной не ранее, чем за три дня до мероприятия, — говорится в ответе.

7 октября сотрудниками упрдор «Холмогоры» были сданы мазки на коронавирус, и были выявлены семь инфицированных, заболевание у них протекало бессимптомно. В итоге в совещании принял участие 71 человек. Часть участников совещания после мероприятия отправилась на ужин в «Николаевский». 

Всего же, по данным упрдор "Холмогоры", за сентябрь-октябрь у них заболели 13 сотрудников, из них только один - после проведенного 8 октября совещания. 

Новое здание упрдор "Холмогоры", о котором шла речь в посте из соцсети, действительно достроено, его возвели в рамках строительства обхода Вологды. В документации на сайте госзакупок NewsVo обнаружил, что, кроме возведения дороги Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск на участке км 448+000 — км 468+400, в техзадании есть пункт о строительстве здания управления производством. Эту часть контракта «ВАД» решил отдать на субподряд  ООО «Вологдастрой» (учредитель Михаил Захматов). Стоимость объекта составила более 275 миллионов рублей.

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