АО «ВАД» пыталось взыскать 2,7 млн рублей штрафа с субподрядчика, строящего здание на обходе Вологды

13.11.2019 [Общество]

АО «ВАД» пыталось взыскать 2,7 млн рублей штрафа с субподрядчика, который строит здание управления производством для Упрдор «Холмогоры» на трассе М-8. Как выяснил NewsVo, строительство ведется в рамках работ по возведению обхода Вологды.

Ранее сообщалось, что АО «ВАД» выиграло аукцион на строительство обхода Вологды, который проводило Упрдор «Холмогоры». В документации на сайте госзакупок NewsVo обнаружил, что, кроме возведения дороги Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск на участке км 448+000 — км 468+400, в техзадании есть пункт о строительстве здания управления производством. Именно эту часть контракта «ВАД» решил отдать на субподряд  ООО «Вологдастрой» (учредитель Михаил Захматов). Стоимость объекта составила более 275 миллионов рублей. Стороны заключили договор, в соответствии с которым субподрядчику мог быть назначен штраф в размере 0.5% от стоимости объекта за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

«При исполнении договора АО „ВАД“ выявило у субподрядчика нарушения, которые заключались в несоблюдении условий охраны труда, а также непредставлении посуточных графиков выполнения работ, что послужило основанием для начисления штрафа в сумме 2 700 000 рублей», — пресс-служба судов Вологодской области.

Чтобы взыскать эти деньги, «ВАД» обратилось в суд, однако там сумму штрафа снизили до 500 тысяч рублей из-за его несоразмерности допущенным нарушениям. Решение вступило в законную силу.

Тэги: штраф, подрядчики

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