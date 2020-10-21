У пятерых игроков клуба «Чеваката» заподозрили коронавирус

21.10.2020 [Спорт]

У пяти игроков баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» подозревают коронавирус. Команда сдала анализы и ждёт результаты, которые станут известны 21 октября, говорится на страничке клуба в соцсети.

В связи с этим матч против «Энергии», который должен был состоятся 22 октября в Иваново, перенесен на декабрь. Команда благодарит соперника за понимание и за то, что тот пошел вологжанкам навстречу. Точная дата игры будет известна позднее. 

UPD от 12.14 21 октября:

В баскетбольном клубе «Вологда-Чеваката» нет заболевших новой коронавирусной инфекцией. Все тесты на COVID-19 взятие у игроков команды дали отрицательный результат, сообщает клуб в своей группе в соцсети. 

Тэги: «Вологда-Чеваката», баскетбол

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