Экс-начальника колонии в Устюжне осудили за присвоение 605 тысяч рублей

19.10.2020 [Происшествия]

Бывшему начальнику исправительной колонии в Устюжне вынесли приговор за присвоение бюджетных средств. Преступление было совершено 41-летним обвиняемым в декабре 2018 года.

Как ранее сообщал NewsVo, Андрей Ганин, используя служебное положение, организовал выплату некоторым сотрудникам колонии завышенной премии, после чего потребовал передать ему часть денежных средств. Полученными средствами в общей сумме 605 тысяч рублей мужчина распорядился по своему усмотрению. 

— В судебном заседании Ганин вину признал частично. Показал, что 18–19 декабря 2018 года в ФКУ ИК-20 были доведены лимиты бюджетных обязательств. На совещании, где решался вопрос о поощрении сотрудников учреждения, он предложил своим заместителям скинуться после получения годовых премий на нужды учреждения, поскольку некоторые направления в ФКУ ИК-20 не финансируются (канцелярские принадлежности, оформление информационных стендов, закупка аптечек). Все согласились, кто-то предложил собрать по половине премии. Конкретной суммы и круга лиц на момент заседания комиссии определено не было, но он предложил заместителям, чтобы они предложили это своим подчиненным (начальникам отделов). Все заместители согласились. Тогда же на комиссии они решили, что денежные средства будет собирать главный бухгалтер, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

К показаниям подсудимого относительно его невиновности в совершении преступления суд отнесся критически и расценил их как способ защиты. Кроме того, большую часть собранной денежной суммы он хранил наличными по месту регистрации и в доме матери. Версию стороны защиты о сборе денежных средств на нужды учреждения суд нашел неубедительной.

Мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления. Кроме трого, он должен будет выплатить исправительной колонии 284 250 рублей (с учетом возврата учреждению 320 750 рублей, являющихся вещдоками по делу).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году в Шексне за получение взяток от заключенных осудили 24-летнего сотрудника исправительной колонии №12. За незаконное вознаграждение молодой человек проносил на территорию учреждения телефоны для осужденных и готовился пронести наркотик. В этой колонии он проработал около года.

Тэги: колония, присвоение, УФСИН

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