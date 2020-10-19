К 4 ноября в Череповце установят восьмиметровый светодиодный фонтан

На следующей неделе на площади Молодежи в Череповце начнутся работы по установке светодиодного фонтана.

«Перед нами стоит задача установить фонтан до 4 ноября, то есть до Дня города. Ширина конструкции — 12 метров, высота — восемь метров. Светодиодный фонтан устанавливается на поддоне, на месте светомузыкального фонтана. Этот светодиодный фонтан будет в полтора раза больше, чем тот, который был установлен прошлой зимой. Цветовая гамма тоже будет отличаться: больше цветов, в целом зрелище станет насыщеннее», — рассказал официальному сайту Череповца директор муниципального предприятия «Электросеть» Сергей Бречалов.

По данным мэрии, светодиодные фонтаны также установят на площадях Химиков, Металлургов, у Ледового дворца и в парке 200-летия Череповца. Украшения должны быть смонтированы до 1 декабря.

Ранее NewsVo сообщал, что в декабре 2019 года в Череповце смонтировали шестиметровый светодиодный фонтан. Он тоже был установлен на площади Молодежи у Дворца металлургов.