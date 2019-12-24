Шестиметровый светодиодный фонтан установили в Череповце

Светодиодный фонтан установили на площади у Дворца металлургов в Череповце. Оборудование смонтировали специалисты МУП «Электросеть».

— Каркас фигуры высотой 6 метров сделан из металлоконструкций, по которым натянута LED лента. Параметры ее свечения задает контроллер, — написал на своей странице в соцсети мэр Череповца Вадим Германов.

Предполагается, что светодиодный фонтан будет работать до весны.

Ранее NewsVO сообщал, что вандалы сломали фотозону в виде светящегося новогоднего шара, который был установлен в канун праздников на аллее проспекта Победы в Вологде. В данный момент арт-объект после ремонта уже вернули на место.