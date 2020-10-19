Откусившего кусок масла в магазине жителя Вожеги оштрафовали на 300 рублей

19.10.2020 [Происшествия]

Жителя Вожеги, который попробовал сливочное масло в магазине и не оплатил его, привлекли к административной ответственности по статье об умышленном повреждении чужого имущества. 

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, инцидент произошел 27 июня в 10.45 в поселке Вожега. В магазине «Восток» 39-летний мужчина откусил кусок от пачки сливочного масла «Вологодское лето».

— Оплачивать товар он отказался, попросил предоставить сертификат на товар. Работникам магазина пояснил, что выбирает вкусное масло для матери. После предъявления сертификата мужчина масло все равно не купил, поэтому продавцы вызвали сотрудников полиции, — говорится в сообщении.

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 300 рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что жителя Череповца приговорили к двум годам колонии за кражу алкоголя из нескольких магазинов города. В одном из случаев он выпил бутылку водки прямо в супермаркете

Тэги: масло, штрафы

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