Жителя Череповца приговорили к двум годам колонии за кражу алкоголя из нескольких магазинов города

В Череповце суд огласил приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении серии грабежей.

Как установлено судом, 24 июля 2020 года подсудимый взял бутылку водки в магазине на улице Олимпийской, спрятал её под куртку и пошёл к выходу. Несмотря на требования продавца остановиться и оплатить товар, мужчина скрылся с места происшествия. Аналогичное преступление он совершил 28 июля на улице Юбилейной.

«Кроме того, 4 августа в 11.55 подсудимый в другом «Магните» на той же улице похитил со стеллажа бутылку водки «Хортиця. Серебряная прохлада» и попытался уйти с ней из магазина. Это заметили товаровед и продавец-кассир, но подсудимый от своих преступных намерений не отказался, открыл похищенную бутылку водки и стал ее распивать в присутствии сотрудников магазина. Отпив половину содержимого, подсудимый спрятал бутылку в свой рюкзак. Затем он похитил с витрины бутылку водки «Хортиця. Absolute Energy» и тут же ее выпил», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Свою вину в грабежах подсудимый признал полностью. С учётом опасного рецидива преступлений, суд назначил ему наказание в виде 2 лет колонии строгого режима. С него также взыскан материальный ущерб в пользу потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется.