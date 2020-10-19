Регоператор «Аквалайн» объявил о прекращении приема клиентов в Вологде из-за коронавируса

19.10.2020 [Общество]

С 19 октября региональный оператор «Аквалайн» перестал принимать потребителей в своем офисе. В компании объясняют это борьбой с распространением коронавируса.

—  ООО «АкваЛайн» НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в целях снижения распространения коронавирусной инфекции до поступления соответствующего распоряжения, — сообщается в группе регоператора в соцсети.

Жителям рекомендуют направлять свои обращения «Почтой России» по адресу в Вологде ул. Ветошкина, д. 15, оф. 209, либо электронной почтой на адрес приемной ООО «АкваЛайн» info@tko35.ru. Бланки заявлений имеются на сайте регоператора. В компании отмечают, что срок рассмотрения письменных заявлений составляет 30 календарных дней. Кроме того, получить консультации можно и по телефонам 8 (8172) 58-99-85 (доб. 2400, 2429,2410)

Как ранее сообщал NewsVo, 16 октября стало известно, что Арбитражный суд Вологодской области ввел на ООО «Аквалайн» процедуру наблюдения. С соответствующим иском обратилось ООО «Расчетно-информационный центр Вологда».

— Временным управляющим Общества суд утвердил С. В. Бухарина и назначил судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве ООО «Аквалайн» на 15 февраля 2021 года, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

В решении суда также говорится, что требования «Расчетно-информационного центра Вологда» в размере 19 017 609 руб. 29 коп. включены в третью очередь реестра требований кредиторов. 

Иск о банкротстве регоператора «Аквалайн» поступил в арбитражный суд Вологодской области летом 2020 года. NewsVo предположил, что «Расчетно-информационный центр Вологда» и «Аквалайн» могут быть связаны между собой. 

В интервью РБК гендиректор «Аквалайна» Алексей Копейкин заявил, что причиной банкротства регоператора стало снижение тарифов на вывоз отходов на 20% по сравнению с установленными ранее. С 1 января по 31 июня этот тариф был снижен с 175 до 140 руб. на человека (такая же плата берется в Череповце), с 1 июля по 31 декабря 2019 года — еще на 20% — с 140 руб. до 113 руб. на человека.

Тэги: Аквалайн, региональный оператор, вывоз мусора, коронавирус

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