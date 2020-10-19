Жительницу Ярославской области осудили за покушение на торговлю наркотиками в Череповце

19.10.2020 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор 22-летней жительнице Ярославля, которую зимой задержали в городе по подозрению в торговле наркотиками. На суде девушка утверждала, что раскладывала по «закладкам» муку. 

Вместе с сообщником, личность которого не установлена, девушка приобрела 1,89 грамма синтетического наркотика и спрятала запрещенное вещество в тайнике рядом с городским пляжем в Ярославле. Кроме того, три закладки были сделаны ей на территории Ярославской области. Кроме того, 31 января и 1 февраля 2020 года подсудимая, получив информацию от неустановленного лица, забрала из тайников в Череповце 1,706 гр. и 30,491 гр. «синтетики» и сделала пять закладок в городе металлургов. Как ранее сообщал NewsVo, ее задержали патрульные полиции, которые заметили, что девушка вечером прятает что-то в снег и делает фотографии.

Свою вину в совершении преступления девушка признала. На суде заявила, что в начале года находилась в тяжелом материальном положении, нужно было сделать выплату по кредиту в банке, поэтому она стала искать подработку. 

«Через „Телеграм“ я нашла работу мукомолом — раскладывала муку и получала за деньги. Я не понимала, что раскладываю наркотики, думала, что это мука, — утверждала на суде девушка. — Для чего было нужно раскладывать муку? Чтобы ловить потребителей наркотиков и тех, кто их распространяет».

Из-за наличия существенных противоречий были оглашены показания жительницы Ярославля, которые она дала в ходе предварительного следствия. Согласно этим показаниям, с  начала января 2020 года через соцсети она устроилась работать курьером бесконтактной доставки наркотиков.

«Эти показания подробны, последовательны и не противоречивы, получены с соблюдением требований закона и подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, поэтому виновность С. суд счел установленной и доказанной», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Череповецким городским судом девушке было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с таким решением, она попыталась обжаловать его. Вологодский областной суд, рассмотрев жалобу, смягчил наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
 

Тэги: наркотики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В администрации Вологды пообещали исправить ошибки на памятной доске матросу Сергею Преминину
75 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
79 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде возбуждено дело о преднамеренном банкротстве ООО «Вологдастрой»
19.10.2020 [Общество]

100-летняя жительница Вологодской области вылечилась от коронавируса

325
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Футболисты из Вологды обыграли кировскую команду
В Череповце от Соборной горки убрали четыре ржавых судна
Откусившего кусок масла в магазине жителя Вожеги оштрафовали на 300 рублей
Регоператор «Аквалайн» объявил о прекращении приема клиентов в Вологде из-за коронавируса
В Вологодской области за сутки выявили 83 новых случая коронавируса
Вологодский областной суд отменил оправдательный приговор депутату Владимиру Сверчкову
В Вашкинском районе водитель иномарки насмерть сбил мужчину и скрылся
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1906
0
18.10.2020 [БлогоVO]

Замечали, что на вновь отремонтированных городских дорогах асфальт более пористый и матовый?

661
0
16.10.2020 [Обзор Прессы]

«Скорая приехала через 8 часов!»

1072
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика