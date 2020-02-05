22-летнюю череповчанку подозревают в торговле наркотиками через «закладки»

В Череповце задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в сбыте наркотиков. О девушке, которая подозрительно себя вела, сообщил сотрудник патрульно-постовой службы, который в тот день был на выходном.

«Сотрудник патрульно-постовой службы полиции в вечернее время заметил девушку, которая прятала что-то в снег и делала фотографии. Понаблюдав за незнакомкой, полицейский предположил, что таким образом девушка делает так называемые закладки наркотиков», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Об этом мужчина сообщил в дежурную часть. Череповчанку задержали и доставили в отдел полиции.

«Внятно объяснить свои действия девушка 1998 г. р. не смогла. В ходе личного досмотра, в карманах верхней одежды задержанной, оперативники обнаружили и изъяли 26 свертков, обмотанные изолентой с неизвестным веществом внутри. Изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по г. Череповцу, которое показало, что в свертках находилось наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 27 грамм», — отмечают в пресс-службе.

В ходе дальнейшей оперативной работы полицейские обнаружили схожее вещество в нескольких тайниках на окраине города. Подозреваемая призналась в распространении наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.