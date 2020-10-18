Четыре хоккеиста «Северстали» заразились коронавирусом

18.10.2020 [Общество]

В хоккейном клубе «Северсталь» выявили семь случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает 35media, заразились четыре игрока и три сотрудника персонала команды. Все они помещены на карантин.

Тем не менее, «Северсталь» сегодня собирается выйти на лёд чтобы сыграть с «Автомобилистом». Игра назначена на 17:00.

Оперштаб 18 октября сообщил о 83 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Выздоровели пять человек. Череповец поставил новый «рекорд» по количеству инфицированных — 48 за сутки. Ещё 17 новых случаев выявлены в Вологде, шесть в Бабаевском районе, четыре в Шекснинском, по три в Череповецком и Устюженском, по одному в Белозерском и Верховажском, писал NewsVo. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Глава управляющей компании «Фрязиново» в Вологде Анатолий Мотрук отстранен от должности
С 1 ноября в Череповце подорожает проезд в общественном транспорте
Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
Роддом на улице Пирогова в Вологде закрыли на карантин из-за коронавируса
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере
65 новых случаев коронавируса выявлено в Вологодской области за сутки
В администрации Вологды пообещали исправить ошибки на памятной доске матросу Сергею Преминину
75 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
79 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
15.10.2020 [БлогоVO]

Новая категория людей, которых в Вологодской области тестируют на ковид, — контактные с губернатором

1997
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Вчерашняя «Прямая линия» губернатора Кувшинникова, ни что иное, как заранее подготовленная сценическая интерпретация роли губернатора

1939
0
15.10.2020 [БлогоVO]

Реклама «Прямой линии» нашего губернатора Олега Кувшинникова располагается на незаконно установленной рекламной конструкции

922
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Четыре хоккеиста «Северстали» заразились коронавирусом
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
50-летнего вологжанина осудили за убийство собутыльницы
Выставка графики трёх вологодских художников открылась в Санкт-Петербурге
81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
Презентация полного академического издания стихов Варлама Шаламова состоится в Вологде 17 октября
Арбитражный суд ввел в отношении регоператора «Аквалайн» процедуру наблюдения
 
13.10.2020 [Общество]

В сентябре вологжанам пришлось стоять в очередях из-за перевода пособий на карту «Мир»

1822
0
18.10.2020 [БлогоVO]

Мэрия сдала кусочек тротуара в аренду

70
0
16.10.2020 [Обзор Прессы]

«Скорая приехала через 8 часов!»

852
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика