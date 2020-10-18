Четыре хоккеиста «Северстали» заразились коронавирусом

В хоккейном клубе «Северсталь» выявили семь случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает 35media, заразились четыре игрока и три сотрудника персонала команды. Все они помещены на карантин.

Тем не менее, «Северсталь» сегодня собирается выйти на лёд чтобы сыграть с «Автомобилистом». Игра назначена на 17:00.

Оперштаб 18 октября сообщил о 83 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Выздоровели пять человек. Череповец поставил новый «рекорд» по количеству инфицированных — 48 за сутки. Ещё 17 новых случаев выявлены в Вологде, шесть в Бабаевском районе, четыре в Шекснинском, по три в Череповецком и Устюженском, по одному в Белозерском и Верховажском, писал NewsVo.