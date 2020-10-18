83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

18.10.2020 [Общество]

Оперштаб 18 октября сообщил о 83 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Выздоровели пять человек.

Череповец поставил новый «рекорд» по количеству инфицированных — 48 за сутки. Еще 17 новых случаев выявлены в Вологде, шесть в Бабаевском районе, четыре в Шекснинском, по три в Череповецком и Устюженском, по одному в Белозерском и Верховажском. 

— Рекордное количество случаев в городе металлургов. Череповчане и гости города, убедительная просьба — прислушайтесь к тому, что нужно соблюдать меры предосторожности, держать социальную дистанцию и надевать маски в общественных местах, — написал на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5 809 пациентам. Большая часть из них — 4 308 человек — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 57 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1366 человек. 

 

Тэги: коронавирус

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