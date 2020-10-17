81 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки

17.10.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 81 пациенту, выздоровело 45 человек, умер один.

По количеству выявленных случаев  лидирует Череповец - 32 случая. Еще 26 заболевших в Вологде, пять в Тотемском районе, по четыре в Череповецком, Шекснинском, три в Вологодском, по два в Кирилловском, Вытегорском, Грязовецком, по одному в Бабаевском и Харовском.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 5 726 пациентам. Большая часть из них — 4 303 человека — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 56 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 1367 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на 16 октября, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области превышал среднероссийский. Об этом глава региона Олег Кувшинников рассказал в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19. Так, если в среднем по России коэффициент равен 1,09, то в Вологодской области — 1,15. 

Тэги: коронавирус

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