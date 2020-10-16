Коэффициент распространения COVID-19 в Вологодской области превышает среднероссийский

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Вологодской области выше, чем среднероссийский. Об этом глава региона Олег Кувшинников рассказал в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19.

Так, если в среднем по России коэффициент равен 1,09, то в Вологодской области — 1,15.

— В последнюю неделю количество зарегистрированных случаев увеличилось на 26%, возрос уровень госпитализаций в 2,4 раза за неделю, тяжесть течения заболевания увеличилась на 13%, — отметил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

Глава региона дал поручение департаменту здравоохранения начать развертывание дополнительных коек в моногопрофильных госпиталях при необходимости.

— Я поручаю в случае ухудшения ситуации незамедлительно приступить к развертыванию второй очереди коек. В Череповце — при приближении значений заполняемости коечного фонда к 500, в Вологде — к 300, — отметил Кувшинников.

Как ранее сообщал NewsVo, в связи с ростом заболевших коронавирусом, количество коек в моногоспиталях Вологды и Череповца увеличили до 800. В областной столице для этого "карантинное" отделение коронавирусного госпиталя перевели в другое здание, освободив тем самым места для пациентов с подтвержденным COVID-19.