Приемное отделение коронавирусного моногоспиталя в Вологде перевели в другое здание

В моногоспиталях Вологды и Череповца увеличили количество коронавирусных коек до 800. Об этом 12 октября в ходе совещания в региональном правительстве заявил губернатор Олег Кувшинников. Так, в Череповце теперь 500 коек.

- На базе городской больницы №1 в Вологде моногоспиталь развернут до проектной мощности, то есть до 300 коек. Приемно-сортировочное отделение переведено на отделение хирургии по адресу Советский проспект, 98, второй этаж. Итого на понедельник функционирует 800 коек в монопрофильных госпиталях, на сегодня процент загрузки коек составляет 59%.То есть у нас 41% коек в моногопрофильных госпиталях свободно, - отметил Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 октября было принято решение из-за роста больных коронавирусной инфекцией развернуть дополнительные койки в госпиталях области. Из состава моногоспиталя в Вологды вывели карантинные койки, предназначенные для размещения пациентов с неустановленными заболеваниями, увеличив количество мест для пациентов с подтвержденным COVID-19.