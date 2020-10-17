Выставка графики трёх вологодских художников открылась в Санкт-Петербурге

17.10.2020 [Культура]

Выставка графики «Соображаем на троих» открылась в Книжной лавке писателей на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Свои работы - печатную графику - здесь представили три вологодских художника Владимир Лупандин, Ярослав Макаров и Евгений Шиперов. Работы выполнены в техниках гравюра на пластике и линогравюра.

Евгений Шиперов выпускник художественно-графического факультета Череповецкого государственного университета. Помимо живописи и графики много времени посвятил проектированию музейных экспозиций в Вытегорском, Вологодском и Тотемском музеях. Сейчас он уже больше 10 лет работает в компании-разработчике компьютерных игр в качестве художника, геймдизайнера, аниматора и видеодизайнера.

Ярослав Макаров учился на художественно-графическом факультете Череповецкого государственного университета у известного художника, одного из лучших графиков и художников экслибриса Вологодской области конца ХХ века Дмитрия Владимировича Медведева. И увлечение экслибрисом от учителя перешло к ученику. Ярослав начал заниматься созданием экслибрисов еще во время обучения в вузе.

Владимир Лупандин закончил ИСФ ВоГТУ по специальности «Реставрация памятников архитектуры и архитектурной среды». Сейчас, по словам Владимира, он «безвылазно живёт в Вологде и иногда - при появлении костлявой руки голода - работает. Помимо рисования акварелью и тушью занимается книжной иллюстрацией и авторской открыткой, и, конечно же, экслибрисом.

Выставку «Соображаем на троих» будет работать до 8 ноября по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, 66 в Книжной лавке писателей.
 

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