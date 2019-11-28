Древние петроглифы в графике: выставка Евгения Шиперова откроется в Вологде

Выставка графики «Фокус с воспоминаниями» откроется 28 ноября в 18 часов в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» в Вологде. Автор работ — художник Евгений Шиперов.

Евгений Шиперов родился в 1976 году в Вытегре, сообщает страничка выставки в соцсети. Он заочно закончил художественно-графический факультет Череповецкого госуниверситета, а в 1999 году приехал в Вологду, где и началась его творческая деятельность. Кроме работ в живописи и графике художник много времени посвятил проектированию музейных экспозиций в Вытегорском, Вологодском и Тотемском музеях. Сейчас он уже больше 10 лет работает в компании- разработчике компьютерных игр в качестве художника, геймдизайнера, аниматора и видеодизайнера.

В основе выставки — работы из анимационного фильма «Ловец».

— Я бы охарактеризовал его как фильм-фантазию или фильм-размышление на тему окружающего нас мира. Это взгляд в прошлое и попытка по-своему осмыслить и трактовать то, что оставили наши предки на берегах Онежского озера — речь идет о мысе Бесов нос и его знаменитых петроглифах, — цитирует автора cultinfo.ru.

Эти петроглифы оживают в анимации Евгения Шиперова, становясь «действующими лицами» таинственного сюжета.

Отдельную часть выставки составляют иллюстрации к сказке, которую Евгений Шиперов с его старшей дочерью написали к дню рождения младшей дочери и сестры. Эти иллюстрации выполнены в технике компьютерной графики.